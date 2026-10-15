Brighton - Kauno Žalgiris: alineaciones y directo

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Brighton - Kauno Žalgiris: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Brighton y Kauno Žalgiris comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Brighton: 1. Verbruggen B., 21. Boskali O., 20. Costinha, 5. Dunk L. (capitán), 13. Gross P., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalcouyé M.

Suplentes del Brighton: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 29. De Cuyper M., 25. Gomez D., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostoulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 23. Steele J., 44. Vuskovic L.

Entrenador del Brighton: Hürzeler F.

Alineación inicial del Kauno Žalgiris: 55. Svedkauskas T. (capitán), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Y., 15. Leo Ribeiro, 45. Mutashi J., 70. Urega F., 19. Renan Oliveira, 3. Tolordava A.

Suplentes del Kauno Žalgiris: 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 17. Fiolic I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovic L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.

Entrenador del Kauno Žalgiris: Sopić Z.

En directo EN VIVO
23
Pascal Groß (Brighton) se dispone a sacar de esquina.
22
Olivier Boscagli (Brighton) se dispone a sacar el córner, se espera un centro al área.
19
Malick Yalcouyé (Brighton) hace falta tras una dura entrada sobre su rival.
16
Jack Hinshelwood (Brighton) cometió una dura falta y Mikkel Redder hizo sonar su silbato.
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Saque de esquina. Pascal Groß (Brighton) se prepara para centrar al área.
14
Pascal Groß (Brighton) se prepara para ejecutar la falta y opta por disparar, pero el balón va directo a las manos de Tomas Švedkauskas.
14🟨
Fabien Ourega (FK Kauno Žalgiris) recibe una tarjeta amarilla.
12🟨
Fabien Ourega (FC Kauno Zalgiris) ve la tarjeta amarilla por una dura entrada. Parece mécontent de la decisión, pero Mikkel Redder ignora las protestas.
11
Pascal Groß (Brighton) lanza el córner.
10
El juez de línea tomó la decisión correcta y el Brighton sacará de esquina.
7
El balón salió del campo y el juego se reanudará con un saque de puerta para el Kauno Žalgiris.
5
El balón salió del campo y el Brighton sacará de esquina.
2
Costinha (Brighton) se eleva más alto en el centro del área para conectar de cabeza un centro y remata con potencia a portería, pero desgraciadamente el balón se marcha por encima del travesaño.
1
El partido acaba de empezar, se disputa la primera parte.
00:02
Los jugadores han saltado al césped y el partido está a punto de comenzar. El Kauno Žalgiris pondrá el balón en juego.
00:00
Mikkel Redder ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
00:00
Hola a todos los aficionados al fútbol, estamos aquí para ofrecerles la retransmisión en directo de este encuentro y cubrir los momentos más interesantes e importantes. Nos aseguraremos de que no se pierdan nada, simplemente siéntense y disfruten.
BrightonKauno ŽalgirisConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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