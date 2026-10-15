Brighton - Kauno Žalgiris: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Brighton y Kauno Žalgiris comienza el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Brighton: 1. Verbruggen B., 21. Boskali O., 20. Costinha, 5. Dunk L. (capitán), 13. Gross P., 8. Hinshelwood J., 33. O'Riley M., 15. Osman I., 10. Rutter G., 30. Svoboda M., 35. Yalcouyé M.

Suplentes del Brighton: 14. Andres K., 26. Ayari Y., 12. David P., 29. De Cuyper M., 25. Gomez D., 59. Ibrahim Y., 24. Kadioglu F., 19. Kostoulas K., 38. McGill T., 50. Nti S., 23. Steele J., 44. Vuskovic L.

Entrenador del Brighton: Hürzeler F.

Alineación inicial del Kauno Žalgiris: 55. Svedkauskas T. (capitán), 32. Baldassarra F., 7. Benshaib A., 23. Hernandez A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 8. Karashima Y., 15. Leo Ribeiro, 45. Mutashi J., 70. Urega F., 19. Renan Oliveira, 3. Tolordava A.

Suplentes del Kauno Žalgiris: 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 17. Fiolic I., 20. Kalik A., 62. Kastrati L. II., 33. Konatar M., 9. Krekovic L., 77. Lekiatas R., 22. Mikelionis D., 10. Sirgedas G., 14. Slivka V.

Entrenador del Kauno Žalgiris: Sopić Z.