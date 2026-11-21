Se publicó un mensaje dedicado al gol 986 de Ronaldo en la página oficial de la selección nacional de Portugal.

La cuenta oficial de la selección nacional de Portugal en redes sociales no pasó por alto el nuevo gol de Ronaldo. Haciendo referencia al objetivo histórico del delantero, la selección publicó un mensaje breve pero significativo.

La estrella portuguesa de 41 años Arabia Saudita marcó contra Al-Ahli en el marco del campeonato, elevando su cuenta goleadora a 986. Su equipo perdió el encuentro 1-3.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 986 goles en su carrera profesional. La selección nacional de Portugal reaccionó al nuevo logro de su delantero recordando cuántos goles le faltan para llegar a la histórica cifra de 1000. Sin embargo, el último gol de Ronaldo no pudo salvar a Al-Nassr de la derrota.

«986 goles atrás. Faltan 14», señala el mensaje de la selección.

Este mensaje recordó a los aficionados al fútbol lo cerca que está uno de los mayores objetivos de la carrera profesional de Ronaldo: la histórica marca de 1000 goles.

Por ahora, la estrella portuguesa necesita marcar 14 goles más para alcanzar este resultado. Su edad y el hecho de que siga rindiendo a un alto nivel en esta etapa de su carrera aumentan el interés por este hito.

Ronaldo pudo haber marcado un doblete, pero falló un penalti

En el partido contra Al-Ahli, Ronaldo no solo marcó, sino que tuvo la oportunidad de lograr un doblete en poco tiempo.

El delantero portugués tuvo la oportunidad de ejecutar un penalti. Sin embargo, su disparo desde los 11 metros golpeó el poste y regresó al campo.

De esta manera, Ronaldo perdió la oportunidad de marcar su segundo gol en cuatro minutos. Su único tanto en el partido no fue suficiente para salvar a Al-Nassr de la derrota: el equipo perdió 1-3.

Ronaldo había anunciado el fin de su carrera internacional

Cabe recordar que a principios de noviembre, Ronaldo anunció que ponía fin a su carrera con la selección nacional de Portugal. Anteriormente, circularon informes sobre un desacuerdo con el entrenador del club, Jorge Jesus.

Aun así, Ronaldo sigue aumentando su cuenta goleadora a nivel de clubes. Ahora, el mundo del fútbol espera con gran interés ver cuándo alcanzará la histórica marca de los 1000 goles.

986 goles es un resultado inmenso. Pero para Ronaldo aún queda una tarea importante: marcar los 14 goles restantes para alcanzar uno de los hitos más sensacionales de la historia del fútbol.