Garry Kasparov señala a su favorito antes del duelo por el título mundial entre Sindorov y Gukesh
El ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov evaluó las posibilidades del gran maestro uzbeko Javokhir Sindorovantes del próximo encuentro por el título mundial.
Su oponente será el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju . Así lo informa el medio Moneycontrol .
¿Por qué Kasparov le da una ligera ventaja a Gukesh?
En declaraciones desde Amberes, Kasparov afirmó que considera a Gukesh ligeramente favorito en este enfrentamiento. Según él, el hecho de que el jugador indio ya posea la experiencia de haber disputado un campeonato mundial podría ser un factor decisivo.
« Sindorov juega con un estilo muy espectacular y agresivo, pero la experiencia es fundamental. Gukesh tiene esa ventaja. Es muy difícil de vencer. Por eso le doy una ligera ventaja. Sin importar cuánto tiempo dediques a la preparación, el factor más importante suele ser la experiencia », destacó Kasparov.
Formato e historial de enfrentamientos
El duelo por el título mundial se llevará a cabo en Suiza. La primera partida comenzará el 24 de noviembre . Los ajedrecistas se enfrentarán en un total de 14 partidas clásicas. Para ganar antes de tiempo, se requiere acumular 7,5 puntos . Si el marcador termina igualado tras la fase principal, el ganador se decidirá en un desempate.
Cabe destacar que en los enfrentamientos clásicos, Sindorov lidera actualmente sobre Gukesh con un marcador de 2,5:0,5. Ambas victorias fueron obtenidas por el gran maestro uzbeko antes de que Gukesh se convirtiera en campeón mundial.
Indicador / Información
Detalles
Participantes
Javokhir Sindorov (Uzbekistán) — Gukesh Dommaraju (India)
Fecha y lugar de inicio
24 de noviembre, Suiza
Formato del encuentro
14 partidas clásicas; 7,5 puntos (desempate si es necesario)
Marcador en partidas clásicas
2,5:0,5 a favor de Javokhir Sindorov
Pronóstico de Kasparov
Ligera ventaja para Gukesh debido al factor experiencia
¿Crees que la ventaja en partidas clásicas y el estilo agresivo pueden darle a Javokhir Sindorov una ventaja decisiva por el título mundial? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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