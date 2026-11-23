El ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov evaluó las posibilidades del gran maestro uzbeko Javokhir Sindorovantes del próximo encuentro por el título mundial.

Su oponente será el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju . Así lo informa el medio Moneycontrol .

¿Por qué Kasparov le da una ligera ventaja a Gukesh?

En declaraciones desde Amberes, Kasparov afirmó que considera a Gukesh ligeramente favorito en este enfrentamiento. Según él, el hecho de que el jugador indio ya posea la experiencia de haber disputado un campeonato mundial podría ser un factor decisivo.