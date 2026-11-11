Defensa central de la selección nacional de Uzbekistán y del Manchester City Abdukodir Khusanov En la Premier League inglesa, se ha convertido en el protagonista de la prensa británica no solo por su sólida defensa, sino también por su voluntad de hierro y su carácter único. A pesar del frío intenso durante el tenso partido en Nottingham, el comportamiento en el campo del jugador uzbeko de 22 años sorprendió a los aficionados ingleses y a los principales medios deportivos.

7 grados bajo cero y el único representante de la «vieja escuela» en el campo

Mientras el termómetro marcaba 7 grados (con sensación térmica de helada debido a la niebla y el viento) durante el partido contra el Nottingham Forest, casi todos los jugadores en el campo —tanto rivales como compañeros estrella del City— llevaban ropa térmica de manga larga y guantes. Solo Abdukodir Khusanovsaltó al campo con su habitual camiseta de manga corta y luchó durante 90 minutos sin importarle el frío.

El famoso medio Rising Ballers publicó esta foto del defensa uzbeko, comparándolo con los representantes de la era clásica del fútbol:

« Khusanov no siente el frío... Hay siete grados bajo cero en Nottingham, pero fue el único jugador en el campo que jugó en manga corta. Es agradable ver a los jugadores volver a las viejas tradiciones. ¡Esto es realmente vieja escuela (old school)! »

Indicador / Información Las estadísticas de Abdukodir Khusanov en Inglaterra Jugador Abdukodir Khusanov (22 años, defensa) Club y estatus Manchester City (primer jugador uzbeko en la Premier League) Historial de transferencias Traspasado desde el club francés RC Lens en enero de 2025 Lugar del evento Estadio de Nottingham, partido de la Premier League Temperatura del aire 7 grados de frío intenso Valoración de los medios ingleses « Verdadera vieja escuela » y carácter inquebrantable

« Ha luchado contra osos »: Una ola de bromas en las redes sociales

La resistencia al frío de Khusanov provocó memes y comentarios divertidos entre la comunidad futbolística inglesa. La famosa plataforma de fútbol Statsports publicó un post irónico sobre la naturaleza inquebrantable del defensa:

« Este chico creció en el bosque, debió perseguir osos y pelear con ellos cuando era niño. ¡Un frío así en Nottingham es como estar tumbado en una tumbona en la playa de Benidorm en España para él! »

Tal reacción sincera y llena de admiración no es casualidad. Tras unirse a los «Citizens» desde el Lens a principios de 2025, convirtiéndose en el primer uzbeko en jugar en la Premier League, Khusanov se ha convertido rápidamente en uno de los defensas jóvenes más fiables de la liga en términos de velocidad, duelos intensos y estabilidad posicional en el sistema de Pep Guardiola.

En su opinión, ¿el carácter valiente y decidido de Abdukodir Khusanov le permitirá convertirse en uno de los defensas más valiosos del mundo en el Manchester City? ¡Deje su opinión en los comentarios!