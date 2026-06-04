Incendio en hotel de Nueva Delhi deja 21 muertos

El 3 de junio se produjo un gran incendio en un hotel del distrito de Malviya Nagar, al sur de Nueva Delhi. El siniestro se propagó rápidamente, causando graves consecuencias.

Según informes oficiales, la tragedia dejó 21 fallecidos y 47 heridos de diversa gravedad. Se reporta que más de 15 ciudadanos extranjeros se encuentran entre las víctimas.

Según las primeras investigaciones, el fuego se originó al encender una cocina eléctrica en el restaurante del hotel. Las llamas se extendieron rápidamente por todo el edificio, y el hecho de que ocurriera mientras los huéspedes dormían empeoró la situación.

Los servicios de emergencia llegaron prontamente al lugar. Se desplegaron ocho camiones de bomberos para extinguir el incendio, que fue completamente sofocado tras extensas labores.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación sobre el incidente. Narendra Modi expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y anunció ayuda económica e indemnizaciones para las víctimas.