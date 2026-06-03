Hoy, la atención de la comunidad internacional y los medios de comunicación se centra en eventos inesperados. Los recientes incidentes en San Petersburgo, Rusia, y su cobertura en los medios locales siguen siendo el centro de atención de los analistas internacionales. En particular, la presentación de este tema en los principales canales centrales de televisión del país se llevó a cabo de una manera distintiva.

Los principales medios estatales rusos, incluidos Rossiya 1, Perviy Kanal y NTV, optaron por omitir los informes sobre ataques con drones en los alrededores de San Petersburgo en sus noticieros matutinos y vespertinos.

Los principales programas informativos emitidos de 08:00 a 15:00 presentaron eventos completamente diferentes en la agenda. En concreto, los siguientes temas ocuparon el centro de atención:

Reuniones en el marco del prestigioso Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF);

Detalles del ataque a un autobús de pasajeros en la localidad de Yenakiieve;

Intensos enfrentamientos militares en curso en la región de Oriente Medio.

¿Qué sucedió en San Petersburgo? Declaraciones de las partes

Funcionarios de Ucrania y Rusia han presentado diversa información y afirmaciones sobre este ataque. En particular, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó en su declaración que la «terminal petrolera de San Petersburgo» fue seleccionada como objetivo y alcanzada. Además, representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania difunden afirmaciones de que la corbeta militar «Boykiy», ubicada en la zona de Kronstadt y actualmente en reparación, se incendió.

Respuesta oficial: Según la información oficial proporcionada por el gobernador de San Petersburgo, el ataque con drones tuvo como objetivo instalaciones de infraestructura en los distritos de Kronshtadt, Kirov y Krasnoselsky. Como resultado del incidente, cuatro ciudadanos sufrieron lesiones de diversa gravedad y varios edificios y estructuras resultaron dañados. Sin embargo, las autoridades rusas no han confirmado los informes sobre daños en la terminal petrolera local.

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