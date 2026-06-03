El singular 'método de crianza' de los elefantes genera debate en redes sociales

Un reciente video difundido en redes sociales ha captado la atención de millones de usuarios. En él se observa a una madre elefante empujando suavemente a su cría hacia adelante para saludar a otro adulto.

La escena recordó a muchos las tradiciones humanas de etiqueta y crianza. Algunos usuarios bromearon diciendo que las crías de elefante también están obligadas a visitar a las amigas de su madre.

Los expertos señalan que este comportamiento no es accidental. Los elefantes enseñan a las generaciones más jóvenes a interactuar con los adultos desde temprana edad para fortalecer los lazos sociales y fomentar la confianza mutua dentro de la manada.

Los científicos destacan que los elefantes se encuentran entre los animales más sociales e inteligentes del mundo. Reconocen a los miembros de su familia, se cuidan entre sí y muestran emociones complejas. Por ello, estos 'rituales de saludo' son fundamentales para mantener la cohesión de la manada.