El singular 'método de crianza' de los elefantes genera debate en redes sociales

·96·Mundo
El singular 'método de crianza' de los elefantes genera debate en redes sociales

Un reciente video difundido en redes sociales ha captado la atención de millones de usuarios. En él se observa a una madre elefante empujando suavemente a su cría hacia adelante para saludar a otro adulto.

La escena recordó a muchos las tradiciones humanas de etiqueta y crianza. Algunos usuarios bromearon diciendo que las crías de elefante también están obligadas a visitar a las amigas de su madre.

Los expertos señalan que este comportamiento no es accidental. Los elefantes enseñan a las generaciones más jóvenes a interactuar con los adultos desde temprana edad para fortalecer los lazos sociales y fomentar la confianza mutua dentro de la manada.

Los científicos destacan que los elefantes se encuentran entre los animales más sociales e inteligentes del mundo. Reconocen a los miembros de su familia, se cuidan entre sí y muestran emociones complejas. Por ello, estos 'rituales de saludo' son fundamentales para mantener la cohesión de la manada.

Elefante
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Existen los alienígenas? El jefe de la NASA responde con franquezaHoy, 08:50Cordero que se hace el muerto se vuelve viral en Internet (video)Hoy, 08:10Incendio en hotel de Nueva Delhi deja 21 muertosHoy, 07:14
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

¡El Libro Guinness actualizado! Nueve bebés nacidos a la vez
Shavkat Mirziyoyev expresa sus condolencias por la tragedia en China
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal