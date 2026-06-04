Florentino Perez confirma los nuevos fichajes del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha sacudido el mundo del fútbol al anunciar los primeros grandes fichajes del club para la próxima temporada. Hablando antes de las elecciones presidenciales, el dirigente de 79 años confirmó que un pilar defensivo y un entrenador legendario se unirán al equipo si permanece en el cargo. Según Perez, el defensa del Liverpool Ibrahima Konate se convertirá en miembro del club madrileño como agente libre. Goal.com informa .

En una entrevista con Diario AS, Perez declaró: “Estamos trabajando en estos fichajes. Puedo decir con confianza que, si sigo siendo presidente, Konate, uno de los mejores defensas del mundo, defenderá los colores del Real Madrid a partir de la próxima temporada. No será el único defensa de primer nivel que se una a nosotros”. También reveló que Jose Mourinho ha sido elegido para dirigir al equipo.

Según los informes, el papeleo de estos acuerdos ha finalizado. El experto Fabrizio Romano informó que Konate firmó un contrato de cuatro años el miércoles por la noche. Aurélien Tchouaméni confirmó indirectamente la noticia dando 'me gusta' a una publicación en redes sociales. Además, se dice que la estrella del Inter Denzel Dumfries ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid.

Junto a los nuevos nombres, Perez también se refirió al futuro de la estrella del equipo Vinicius Junior. Descartando los rumores sobre la marcha del delantero brasileño a otros clubes, el presidente dijo: “Vini es uno de los mejores jugadores del mundo y es feliz en Madrid. Aún queda tiempo en su contrato, pero puedo decir que Vinicius quiere quedarse y yo también lo quiero”.

Estas sensacionales declaraciones llegaron pocos días antes de las elecciones presidenciales en las que participan cerca de 100.000 socios del club. El rival de Perez, Enrique Riquelme, afirmó recientemente que Erling Haaland quiere unirse al club. Tras una temporada sin títulos, se espera que la llegada de nombres como Konate, Dumfries y Jose Mourinho sea un as bajo la manga para Perez en la campaña electoral.