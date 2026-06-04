Cordero que se hace el muerto se vuelve viral en Internet (video)

Un video de un cordero inusual ha causado una gran sensación en las redes sociales chinas.

Según los informes, un granjero chino llevó cuatro corderos al mercado para venderlos. Tres de ellos se vendieron rápidamente. Sin embargo, el cuarto cordero comenzó a comportarse de manera extraña cuando se acercaban los compradores.

De repente se desplomó en el suelo, quedándose inmóvil como si estuviera muerto. Al ver esto, los compradores pensaron que el animal estaba enfermo y se negaron a comprarlo. Lo más gracioso es que, en cuanto la gente se alejaba, el cordero se levantaba inmediatamente y empezaba a saltar juguetonamente como si nada hubiera pasado.

El granjero grabó este extraño incidente y lo subió a Internet. El video acumuló rápidamente millones de visitas, asombrando a los usuarios.

El incidente se volvió tan popular que se dice que el dueño finalmente decidió no vender el cordero.