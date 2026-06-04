Worldcoin: Oportunidad pasada por alto en la ola de IPO de IA

La firma de inversión Maelstrom, fundada por Arthur Hayes, predice que el token Worldcoin (WLD) podría subir a 5 USD en los próximos meses. Los expertos creen que WLD sirve como el principal activo proxy del rápido crecimiento de la inteligencia artificial (IA) en el mercado cripto. El investigador de Maelstrom, Lukas Ruppert, señala que, aunque el mercado está ante grandes IPO en este sector, está pasando por alto el activo proxy más directo. Cointelegraph.com informa .

El auge de la IA en EE. UU. está alcanzando su punto máximo. OpenAI planea salir a bolsa en septiembre de 2026 y ha presentado confidencialmente un prospecto de IPO ante la SEC. La empresa busca recaudar 60.000 millones USD con una valoración de 1 billón USD. Mientras tanto, su competidor Anthropic también ha presentado documentos de IPO con una valoración de 965.000 millones USD. Estos procesos han llevado al índice S&P 500 a niveles récord.

Worldcoin es un proyecto fundado por el CEO de OpenAI, Sam Altman, que busca crear un sistema de identidad digital global para distinguir a los humanos de los bots de IA. Aunque el precio de WLD ha mostrado una tendencia a la baja desde febrero, los analistas esperan que los cambios en el calendario de desbloqueo de tokens y las grandes compras desencadenen un fuerte aumento de precio.

Según Ruppert, la caída de precios se debió a operaciones bloqueadas en marzo, pero es temporal. Si empresas como Eightco (ORBS) realizan compras utilizando reservas de efectivo para forzar el cierre de posiciones cortas, esto podría provocar un aumento de precios en cascada.