A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, las batallas ocultas entre los grandes gigantes se intensifican. El Manchester City, actual subcampeón de Inglaterra, está a punto de cerrar otro fichaje prometedor para asegurar su futuro. Según los últimos informes del reconocido insider italiano y periodista deportivo Nicolò Schira, el talentoso portero de 18 años del Milan, Alessandro Longoni, está a un solo paso de firmar un contrato oficial con el gigante inglés.

A menos que ocurra un giro serio e inesperado en los últimos segundos, el talentoso guardameta se unirá pronto a los Citizens como agente libre.

Decisión rápida y despedida del Milan

A pesar de su juventud, Alessandro Longoni, quien ha demostrado una gran habilidad entre sus compañeros, ha decidido firmemente no renovar su contrato actual con los Rossoneri, que expira el 30 de junio.

Longoni ha superado las siguientes etapas en el sistema del Milan hasta ahora:

Trayectoria en el equipo juvenil: Logró un desarrollo constante en la academia del club y las categorías inferiores;

Participación en el filial: Disputó varios partidos significativos con el equipo reserva del club.

Sin embargo, debido a la feroz competencia, aún no ha podido debutar oficialmente con el primer equipo del Milan en la Serie A. Ahora, busca probar suerte en suelo inglés.

Resultados de la temporada pasada de ambos equipos

El año futbolístico concluido transcurrió de manera diferente para estos dos grandes clubes. Mientras que el Manchester City de Pep Guardiola aseguró un sólido segundo lugar en las intensas batallas de la Premier League inglesa (EPL), el Milan no logró mostrar la consistencia esperada en la Serie A italiana y se vio obligado a terminar la temporada en la quinta posición.

Cimientos para el futuro: Enzo Maresca valora muy positivamente las habilidades del joven y alto portero italiano y tiene como objetivo convertirlo en el futuro portero titular del equipo. Este acuerdo, realizado como traspaso gratuito, se considera una nueva victoria financiera y táctica para la directiva de los Citizens.

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