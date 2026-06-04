Desarticulada gran estafa de tierras en la región de Taskent

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Desarticulada gran estafa de tierras en la región de Taskent

Las fuerzas del orden han llevado a cabo con éxito una nueva operación para garantizar el estado de derecho y combatir el fraude y las transacciones ilegales de tierras. Durante una operación especial en la región de Taskent, realizada conjuntamente por el Servicio de Seguridad del Estado (SSS) y el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General, se descubrió a una persona que intentaba obtener una gran suma de dinero.

Durante la operación, un ciudadano nacido en 1979 y residente en la capital fue capturado en flagrancia con pruebas materiales mientras intentaba apropiarse de bienes ajenos mediante fraude.

Tierras de reserva estatal y falsas promesas

Se estableció que el individuo ganó la confianza de un empresario local, ofreciéndole un terreno no en una zona remota, sino en el prestigioso distrito de Yangiyol. Prometió registrar oficialmente a nombre del empresario tierras fértiles de la reserva estatal, con una superficie total de 1,5 hectáreas supuestamente a través de contactos de alto rango en los sistemas de arquitectura y catastro.

Por supuesto, exigió una gran suma de dinero por este «servicio»:

  • Suma total acordada: 750.000 dólares estadounidenses;

  • Anticipo recibido: 20.000 dólares estadounidenses.

El sospechoso fue detenido por agentes del SSS y del Departamento en el momento en que recibía la primera parte de la suma acordada, es decir, 20.000 dólares como anticipo, y se le incautó dinero tratado químicamente como prueba.

Todos son iguales ante la ley

Se ha iniciado una causa penal bajo los artículos correspondientes y se están llevando a cabo investigaciones. También se están tomando medidas para identificar a los funcionarios que podrían estar involucrados en este esquema criminal.

Nota importante de la redacción: En nuestro país, el inicio de actividades empresariales o la adquisición de terrenos se realiza únicamente sobre una base legal, a través de subastas electrónicas en línea abiertas y transparentes. Confiar en falsas conexiones y promesas puede llevar a los ciudadanos a grandes pérdidas financieras y responsabilidad penal. ¡Que su camino sea siempre legal y seguro!

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Región de TaskentServicio de Seguridad del EstadoDistrito de Yangiyol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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