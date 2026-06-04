Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro veces

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Fotos asombrosas desde el espacio: Los cosmonautas orbitan la Tierra cuatro veces

Los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikaev lograron orbitar la Tierra cuatro veces durante su caminata espacial del 27 de mayo. Según Kud-Sverchkov, la actividad extravehicular duró 6 horas y 6 minutos, tiempo durante el cual los miembros de la tripulación se centraron completamente en completar sus tareas asignadas. Ixbt.com informa .

El cosmonauta publicó en su canal de Telegram fotos raras tomadas durante el proceso de trabajo. Entre ellas se encuentran vistas de océanos bañados por el sol y ciudades nocturnas de Arabia Saudita en la costa del Mar Rojo. Kud-Sverchkov señaló que, aunque la vista de la Tierra desde el espacio se ha vuelto rutinaria, disfrutó verdaderamente trabajando fuera de la estación.

Durante las operaciones a bordo de la Estación Espacial Internacional, los especialistas instalaron el equipo experimental Solntse-Teragers en el módulo Zvezda, desmontaron muestras de Ekran-M del módulo Nauka y recuperaron un contenedor del proyecto Biorisk del módulo Poisk. Inicialmente, la caminata espacial estaba planificada para durar 5 horas y 27 minutos, pero se requirieron 40 minutos adicionales para completar el programa.

Dentro de la estación, el cosmonauta Andrey Fedyaev coordinó el trabajo de la tripulación. Ayudó a sus colegas en el espacio abierto operando el manipulador robótico europeo ERA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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