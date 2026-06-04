Melodía inusual de botellas de plástico asombra a todos (Video)
La música alemana Vivi Vassileva presenta una actuación extraordinaria que asombra al público en el escenario. De pie ante una orquesta sinfónica, transforma simples botellas de plástico en instrumentos musicales para interpretar melodías únicas.
Este proyecto, creado por el compositor Gregor Mayrhofer, se titula «Recycling Concerto». La obra destaca uno de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo: la contaminación por plásticos en nuestro planeta. A través de esto, la música se convierte no solo en arte, sino también en una herramienta de concienciación ecológica.
Durante sus actuaciones, Vivi Vassileva ajusta con precisión la presión del aire dentro de las botellas de plástico para que coincida con notas específicas. Al golpearlas de diversas formas, produce sonidos inusuales pero notablemente armónicos y resonantes. Como resultado, el público presencia cómo se puede crear una obra de arte a partir de simples residuos.
Este proyecto es un vivo ejemplo de la armonía entre el arte y la ecología, que no solo asombra al público, sino que también lo inspira a cambiar su actitud hacia el medio ambiente.
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