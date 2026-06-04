Mobiuz vendido por 351 millones USD

·80·Economía
Mobiuz vendido por 351 millones USD

La Agencia de Gestión de Activos Estatales ha anunciado oficialmente la venta de la participación estatal del 100 % en el operador móvil Mobiuz. El valor de la operación ascendió a 351 millones USD.

Según los informes, Mobiuz fue adquirido por un consorcio liderado por la empresa estadounidense McKim and Company. Esta transacción se considera uno de los acontecimientos más importantes en el mercado de telecomunicaciones de Uzbekistán.

Los nuevos inversores planean desarrollar aún más las operaciones de Mobiuz, mejorar la calidad del servicio y ampliar la infraestructura de la empresa. Con este fin, se prevé realizar inversiones adicionales de hasta 500 millones USD en el futuro.

Se espera que estas inversiones contribuyan a la modernización de los servicios de comunicación móvil, la mejora de las capacidades de la red y el fortalecimiento del entorno competitivo.

MobiuzUzbekistánAgencia de Gestión de Activos EstatalesMcKim and Company
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Worldcoin: Oportunidad pasada por alto en la ola de IPO de IAHoy, 08:13Coinbase congela 3 millones USD vinculados a estafadores del Sudeste AsiáticoHoy, 06:15Previsión de subida del tipo de cambio del dólar para el 5 de junioHoy, 05:33El precio de Bitcoin cae a 62.000 USD: Miles de millones liquidadosHoy, 02:36La Autoridad Fiscal de Israel insatisfecha con las declaraciones voluntarias de criptomonedasHoy, 23:18Revolut planea lanzar stablecoins abriendo un banco en EE. UU.Hoy, 22:18
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Economía noticias

Anunciados los tipos de cambio para el 21 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 14 de mayo
Nueva esperanza para la bajada de los precios de la carne en la ganadería
Anunciados los tipos de cambio para el 25 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 12 de mayo
El tipo de cambio del dólar sube en Uzbekistán
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 13 de mayo
Se anuncian los tipos de cambio para el 2 de junio