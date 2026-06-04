Mobiuz vendido por 351 millones USD

La Agencia de Gestión de Activos Estatales ha anunciado oficialmente la venta de la participación estatal del 100 % en el operador móvil Mobiuz. El valor de la operación ascendió a 351 millones USD.

Según los informes, Mobiuz fue adquirido por un consorcio liderado por la empresa estadounidense McKim and Company. Esta transacción se considera uno de los acontecimientos más importantes en el mercado de telecomunicaciones de Uzbekistán.

Los nuevos inversores planean desarrollar aún más las operaciones de Mobiuz, mejorar la calidad del servicio y ampliar la infraestructura de la empresa. Con este fin, se prevé realizar inversiones adicionales de hasta 500 millones USD en el futuro.

Se espera que estas inversiones contribuyan a la modernización de los servicios de comunicación móvil, la mejora de las capacidades de la red y el fortalecimiento del entorno competitivo.