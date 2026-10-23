Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad

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Un falso profeta ghanés construye arcas para salvar a la humanidad

Ebo Noa, un hombre de Ghana que se autoproclama profeta, está construyendo enormes arcas de madera para salvar a la humanidad de un diluvio apocalíptico esperado para el 25 de diciembre.

Para la mayoría de los cristianos, el 25 de diciembre es un día de alegría. Sin embargo, este hombre afirma que la fecha marca el inicio de una inundación masiva que cubrirá la Tierra durante tres años. Según él, la única forma de sobrevivir es subir a una de las arcas que Dios le ordenó construir.

Conocido en Internet como Ebo Iso o Igbo Noa, Ebo Noa es una figura controvertida y misteriosa. Afirma que Dios le encomendó la misión de reencarnar a Noé para salvar a la humanidad y a los animales de un nuevo diluvio divino que comenzaría en Navidad.

Fama en redes sociales y personaje misterioso

La información sobre este «Noé moderno» es escasa. Su identidad real y su ubicación son desconocidas, aunque ha reunido una gran audiencia en las redes sociales.

Durante meses, han circulado videos de este hombre con ropa desgastada leyendo libros o inspeccionando sus arcas. El interés por sus actividades crece a medida que se acerca la Navidad.

Desde agosto, este ghanés profetiza un diluvio bíblico inminente. Afirma que Dios le ordenó construir hasta diez arcas de madera.

Algunas fuentes sugieren que los barcos podrían albergar a miles de personas, mientras que otras mencionan una capacidad de 600 millones, cifras que parecen exageradas.

Burlas y humor de los usuarios de Internet

Una inmensa arca de madera flota sobre el agua bajo un cielo nublado.

Ebo Noa enfrenta muchas críticas y burlas. Los usuarios hacen preguntas irónicas, como si las arcas tendrán Wi-Fi o si los pasajeros podrán usar Cash App.

Él parece imperturbable, afirmando que Noé también fue objeto de burlas, lo que no le impidió cumplir su misión divina.

Ebo Noa afirmó que animales como cabras y pájaros comenzaron a llegar al sitio de construcción por «instrucción divina», aunque no hay pruebas que confirmen esto.

Las estructuras parecen simples barcos de madera, incapaces de albergar a decenas de personas, lo que genera dudas sobre sus afirmaciones de salvar a millones.

¿Existe realmente Ebo Noa?

Aunque tiene cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, su existencia real sigue siendo un tema de debate.

Algunos dudan de su realidad, ya que los medios ghaneses no han logrado identificarlo ni contactarlo, y la ubicación exacta del lugar sigue siendo desconocida.

Algunos sugieren que Ebo Noa podría ser una creación de inteligencia artificial, aunque sus videos parecen realistas. No hay pruebas que confirmen o refuten esta hipótesis.

Es imposible verificar sus afirmaciones de forma independiente. La veracidad de sus predicciones sigue siendo incierta.

Al público solo le queda esperar al día de Navidad, manteniendo un enfoque crítico ante noticias sensacionalistas.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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