Crean en Japón un chocolate más fino que un cabello

En Japón se produce un dulce único, reconocido como el chocolate más fino del mundo. Su grosor es de apenas 0,03 milímetros. Llamado «Corteccia», este postre ha atraído la atención de los amantes de los dulces no solo por su aspecto inusual, sino también por su capacidad para derretirse instantáneamente en la boca.

La empresa MATTE Bottega del Cioccolato, fundada por el chocolatero Matteo Sanklikka, inició sus operaciones en febrero de 2024 en el complejo Azabudai Hills Garden Plaza de Tokio. En poco tiempo, la compañía se hizo famosa por producir el chocolate más fino del mundo. El nombre «Corteccia» significa «corteza de árbol» en italiano.

Inspirado en los chocolates laminados tradicionales de Italia, este postre se prepara con una capa de chocolate extremadamente delgada. Para este proceso, se desarrolló una maquinaria especial en colaboración con un experto técnico local durante un año y medio. Permite extender y enrollar el chocolate con un grosor de solo 0,03 milímetros.

El objetivo del fundador, Matteo Sanklikka, era crear un postre diferente al chocolate común, que permitiera sentir el proceso de derretimiento en la boca de una manera única. Según él, el estado más agradable del chocolate es el momento previo a su disolución. «Corteccia» fue diseñado precisamente para ofrecer esa sensación.

La fina capa del producto se enrolla en forma de bastón cilíndrico. Su apariencia exterior recuerda a la corteza irregular de un árbol. Los fabricantes destacan que, al tocar la lengua, el chocolate se derrite casi al instante, dejando una impresión de sabor distinta a la habitual.

Después de que el postre se popularizara en las redes sociales, muchos chocolateros intentaron crear una versión similar. Sin embargo, nadie lo ha logrado hasta ahora. La razón principal reside en el equipo especial necesario para preparar el chocolate con tal nivel de delgadez.

Curiosamente, el único ejemplar de esta máquina se encuentra en el taller de MATTE Bottega del Cioccolato en Tokio. Por ello, «Corteccia» sigue siendo un dulce único que otros chocolateros del mundo no han podido replicar.