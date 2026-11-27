Las noticias sobre la propagación de un virus desconocido que agota a la población en el país vecino han causado preocupación. Anteriormente, los residentes de Almaty se habían quejado de fiebre alta y tos persistente. El Ministerio de Salud de Kazajistán ha aclarado la situación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de Kazajistán desmintió las informaciones sobre la propagación de un nuevo virus en el país. Así lo informó «RBK», citando a la agencia rusa «Rospotrebnadzor».

El ministerio explicó el aumento de los casos por la propagación estacional de infecciones respiratorias agudas (IRA) y la gripe. También se informó que las instituciones médicas están operando con normalidad.

Por su parte, «Rospotrebnadzor» declaró que tampoco se han detectado virus peligrosos desconocidos en Rusia. Aunque las tasas de infección por IRA y gripe han aumentado, se subrayó que es algo habitual para esta temporada.

Las quejas en Almaty provocaron una investigación

El 21 de noviembre, tras las noticias sobre un nuevo virus, «Rospotrebnadzor» envió una solicitud al Ministerio de Salud de Kazajistán sobre la situación epidemiológica. Esto se debió a los informes en los medios locales de que los residentes de Almaty se quejaban de fiebre alta y tos prolongada.

El departamento de salud de la ciudad informó que se están tomando medidas adicionales debido al aumento estacional de los casos.

La situación en Uzbekistán también está bajo control

Anteriormente, se informó que la situación epidemiológica respecto a las infecciones por enterovirus, incluido el virus Coxsackie, en Uzbekistán es estable y está bajo control.

El Comité Sanitario y Epidemiológico recomendó lavarse las manos regularmente con jabón, seguir las normas de higiene personal y utilizar agua potable segura para prevenir la infección. También se pidió a los ciudadanos que confíen solo en fuentes oficiales.

El 4 de noviembre, el primer vicepresidente del Comité Sanitario y Epidemiológico, Nurmat Otabekov, declaró que el virus Coxsackie no se contabiliza estadísticamente como una enfermedad separada en Uzbekistán.