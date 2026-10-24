Periodo de prueba hasta el 13 de noviembre: ¿Cómo influye Mercurio retrógrado en nuestras vidas?

A partir de hoy, uno de los fenómenos celestiales más debatidos, « Mercurio retrógrado » , comienza y durará hasta el 13 de noviembre. Los entusiastas de la astrología y los observadores de las redes sociales consideran esta etapa de tres semanas como uno de los periodos más riesgosos y difíciles del año.

Aunque la ciencia oficial explica esto como una ilusión óptica visual del movimiento de los planetas, las creencias populares consideran este periodo como un momento que obstaculiza directamente la comunicación, el intercambio de información y los planes entre las personas.

« Temporada de errores y conflictos »: situaciones que pueden observarse

Según los análisis astrológicos y las observaciones en línea, la probabilidad de los siguientes problemas aumenta significativamente durante el movimiento retrógrado:

Malentendidos y conflictos en la comunicación: Las palabras y las intenciones pueden ser malinterpretadas, y pueden surgir disputas entre amigos y seres queridos por razones insignificantes;

Fantasmas del pasado: Viejos rencores, relaciones pasadas o temas dolorosos no resueltos pueden volver a salir a la luz;

Errores en documentos y sistemas: Aumentan las confusiones, pérdidas y retrasos en el manejo de documentos oficiales, acuerdos legales, logística y datos digitales.

¿Qué se debe evitar durante este periodo?

Los expertos recomiendan seguir ciertas restricciones hasta el 13 de noviembre para evitar cometer errores graves:

No iniciar nuevos proyectos: Es preferible posponer pasos importantes como startups a largo plazo, nuevos planes de negocios o cambios de trabajo para después del 13 de noviembre;

No firmar contratos importantes: Antes de formalizar acuerdos legales y financieros, es necesario verificar minuciosamente las condiciones y, si es posible, posponer la firma;

No comprar dispositivos costosos ni automóviles: Existe una alta probabilidad de que los teléfonos inteligentes, computadoras o vehículos comprados durante este periodo presenten defectos de fábrica ocultos o fallas inesperadas.

¿Cómo aprovechar el periodo retrógrado?

Este periodo no se trata solo de preocupaciones; es una oportunidad favorable para poner orden en la vida: