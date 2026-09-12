Mercurio se encoge más rápido de lo esperado: científicos descubren un nuevo hecho

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Mercurio se encoge más rápido de lo esperado: científicos descubren un nuevo hecho

El planeta Mercurio podría estar encogiéndose un 30 % más de lo que sugerían los cálculos anteriores. Los científicos descubrieron que el diámetro del planeta ha disminuido 23 kilómetros. Un estudio al respecto fue publicado por Associated Press.

Se informa que el estudio fue realizado por científicos del Instituto de Investigación Planetaria del Centro Aeroespacial Alemán. Los autores del estudio señalaron que los cambios constantes en la superficie de Mercurio debido a los impactos de meteoritos podrían haber ocultado la verdadera tasa de contracción del planeta.

Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol. Su diámetro es de aproximadamente 4 900 kilómetros. Desde su formación, hace unos 4 500 millones de años, el planeta ha estado encogiéndose.

Se señala que esto se debe al enfriamiento del interior de Mercurio. A medida que el núcleo de hierro relativamente grande del planeta se enfría, disminuye de volumen. Esto provoca la compresión del manto y la corteza, causando la aparición de diversos pliegues y grietas en su superficie.

Los científicos compararon los mapas geológicos de Mercurio con mapas actualizados de la superficie del planeta. Como resultado, se descubrió que las áreas más irregulares mostraban menos signos de contracción. Los investigadores suponen que algunos pliegues podrían haber quedado ocultos bajo los escombros causados por los impactos de meteoritos.

El autor del estudio, Gaku Nishiyama, afirma que los nuevos cálculos ayudarán a comprender mejor la evolución de Mercurio.

Actualmente, las sondas espaciales BepiColombo, enviadas por Europa y Japón, se dirigen hacia Mercurio. Se espera que entren en órbita alrededor del planeta en noviembre y estudien la tasa exacta de contracción de Mercurio.

Como dato, Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Orbita alrededor del Sol en 88 días. Un día en el planeta equivale a unos 59 días terrestres. Debido a que la atmósfera de Mercurio es muy delgada, la temperatura en su superficie puede subir hasta 430 grados durante el día y bajar hasta menos 180 grados por la noche.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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