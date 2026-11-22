Una potente explosión se produjo a bordo de la corbeta lanzamisiles rusa «Merkuri», perteneciente a la Armada rusa, en el puerto de la ciudad libia de Benghazi. Como resultado, el barco quedó envuelto en llamas y sufrió daños graves. El incidente ocurrió el 22 de noviembre.

Así lo informó la publicación Naval News basándose en sus propias fuentes e imágenes satelitales.

Según los datos de la publicación, tras la explosión se desató un fuerte incendio en el barco. Analistas navales señalan que la corbeta quedó casi totalmente destruida. Sin embargo, no hay información exacta sobre si se hundió o si quedó inservible debido al incendio.

El gobierno del este de Libia confirmó oficialmente que se produjo una explosión en el barco ruso. Según los resultados preliminares de la investigación, el barco podría haber sufrido un ataque con drones. La agencia Reuters informó que hay heridos a consecuencia del incidente, pero no se ha recibido información sobre víctimas mortales.

El gobierno del este de Libia anunció el inicio de una investigación sobre el incidente en cooperación con la parte rusa. Hasta el momento, ninguna parte ha asumido la responsabilidad del ataque.

Se informa que el «Merkuri» llegó al puerto de Benghazi unos días antes de la explosión. El barco se detuvo para reabastecerse de combustible y suministros necesarios en su camino de regreso a Rusia. Según Naval News, escoltaba a un convoy de barcos vinculados al gobierno ruso.

El «Merkuri» es una corbeta lanzamisiles de la clase Steregushchiy del proyecto 20380. Forma parte de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa.