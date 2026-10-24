Ataque armado contra una iglesia con más de 150 personas: Detalles del asalto

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Ataque armado contra una iglesia con más de 150 personas: Detalles del asalto

Situado en el sur de Jordania, en la provincia de Karak, se produjo un terrible ataque armado. Mientras se celebraba un funeral en una de las iglesias locales, personas desconocidas abrieron fuego contra la multitud reunida.

Según la influyente cadena de televisión CNN de EE. UU., el ataque dejó 6 muertos, y 28 ciudadanos fueron hospitalizados con heridas de diversa gravedad.

«Bajaron del coche y dispararon a la multitud»: Detalles del ataque

Según testigos y datos preliminares de las fuerzas del orden, el ataque fue planeado y ejecutado por sorpresa:

  • Minutos de tiroteo: Individuos armados llegaron en coche cerca de la iglesia y, al bajar, dispararon ráfagas contra las personas reunidas para la ceremonia;

  • Más de 150 personas como objetivo: En el momento del incidente, más de 150 personas estaban reunidas dentro y en el patio de la iglesia, lo que aumentó el número de víctimas y heridos;

  • Pánico y confusión: La repentina lluvia de balas provocó un gran pánico entre los asistentes al funeral.

Estado de emergencia en el lugar

Los servicios especiales y equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar de los hechos:

  • Todos los heridos están recibiendo atención médica urgente y algunos pacientes en estado grave han sido trasladados a los hospitales centrales de la provincia;

  • Las fuerzas del orden han acordonado la zona y llevan a cabo una operación a gran escala para localizar y neutralizar a los atacantes que huyeron.

Este ataque ha causado gran preocupación en la sociedad jordana y está atrayendo la atención de la comunidad internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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