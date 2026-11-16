Jordania prohíbe Telegram tras un sangriento ataque en una iglesia

El gobierno de Jordania ha decidido bloquear la aplicación de mensajería Telegram, utilizada por millones de personas en el país. Las autoridades afirman que esto se debe al riesgo de que la plataforma sea utilizada para difundir extremismo y visiones radicales, ciberdelincuencia, amenazas y extorsión. La decisión se tomó semanas después de un sangriento ataque contra una iglesia en el país.

Esta decisión ha centrado la atención no solo en los usuarios de Telegram en Jordania, sino también en el funcionamiento de las plataformas digitales y las cuestiones de seguridad de la información en Internet en todo Oriente Medio.

¿Por qué se prohibió Telegram?

El Departamento de Seguridad Pública de Jordania anunció el 16 de noviembre de 2026 el bloqueo de la aplicación Telegram en el territorio nacional.

En la declaración oficial se afirma que esta medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad digital, proteger a los usuarios y prevenir posibles delitos cometidos a través de las redes sociales.

Las autoridades jordanas han destacado especialmente los riesgos de utilizar Telegram para los siguientes fines:

difusión de ideas extremistas y visiones radicales;

comisión de ciberdelitos;

amenazas y extorsión a los usuarios;

difusión de material ilegal;

organización de actividades que amenacen la seguridad pública y los intereses nacionales.

El Departamento de Seguridad Pública de Jordania declaró que esta decisión se tomó dentro del marco de la legislación vigente. Al mismo tiempo, se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos con cuentas desconocidas, enlaces sospechosos y fuentes de origen desconocido.

Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre cuánto durará la prohibición ni qué condiciones se establecerán para levantarla.

Antes de la decisión, siete personas murieron en una iglesia

La decisión de bloquear Telegram se tomó semanas después de una grave tragedia ocurrida en el país.

El 23 de octubre de 2026, se produjo un ataque armado durante un funeral en una iglesia ortodoxa griega situada en la provincia de Karak, al sur de Jordania. Según la DW, siete personas murieron y 34 resultaron heridas en el incidente.

La agencia Associated Press también informó de siete muertos, pero cifró en 40 el número de heridos.

El ataque causó un gran revuelo en la sociedad jordana. El gobierno del país condenó enérgicamente el suceso y reforzó las medidas de seguridad.

El 16 de noviembre, un tribunal jordano condenó a muerte en la horca a tres personas acusadas de estar implicadas en el ataque a la iglesia.

Asimismo, el ejército jordano informó de que había realizado ataques aéreos en territorio de la vecina Siria. Amán declaró que 20 militantes vinculados a la organización terrorista «Estado Islámico» fueron eliminados durante estas operaciones.

Sin embargo, es importante señalar que las autoridades no han confirmado que la decisión de prohibir Telegram esté relacionada con que el ataque a la iglesia fuera organizado o ejecutado a través de esta aplicación. La declaración del gobierno se centra en el riesgo de utilizar la plataforma para el extremismo y otras infracciones.

La prohibición de Telegram podría afectar a millones de usuarios

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más populares en los países de Oriente Medio. A través de ella, los usuarios intercambian mensajes, envían archivos, siguen noticias y se comunican con diversas comunidades.

Por ello, la prohibición en Jordania podría tener consecuencias más amplias que una simple restricción técnica. En particular, las personas que utilizan la aplicación para comunicación personal, educación, negocios y difusión de información podrían verse obligadas a cambiar a otras plataformas.

Se conocen casos en los que grupos terroristas y extremistas han utilizado Telegram para difundir material de propaganda o establecer contactos. Sin embargo, esto no puede ser motivo para vincular a todos los usuarios de la aplicación o cualquier actividad en ella con actividades ilegales.

El fundador de la plataforma, Pavel Durov, ha subrayado anteriormente que Telegram cumple con sus obligaciones de controlar el contenido y cooperar con las fuerzas del orden.

Irak también decidió bloquear Telegram

Curiosamente, el 16 de noviembre, no solo Jordania, sino también Irak anunció la introducción de restricciones a Telegram.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Irak acusó a la aplicación de no tomar medidas suficientes para eliminar materiales contrarios a las leyes del país y prevenir actividades ilegales.

La parte iraquí dio a Telegram un plazo de 30 días para cumplir con los requisitos. Sin embargo, aún no se ha especificado qué medidas se tomarán después de este plazo.

Así, en un solo día, se anunciaron serias restricciones a las actividades de Telegram en dos países de Oriente Medio.

Las decisiones de Jordania e Irak plantean otra pregunta importante a las plataformas digitales: ¿cómo mantener el equilibrio entre la libertad de intercambio de información de los usuarios y la obligación del Estado de garantizar la seguridad nacional?

Por ahora, Telegram no ha dado una respuesta oficial a las decisiones de estos dos países. La cuestión principal es cuánto durarán las prohibiciones y si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la administración de la aplicación y las agencias gubernamentales.