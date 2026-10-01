Ataque impactante en Bulgaria: asesinan al dueño del club de fútbol Botev

El fútbol y el mundo empresarial de Bulgaria están en shock tras un ataque armado mortal. Iliyan Filipov, reconocido empresario y propietario del club Botev, fue víctima de un asesinato en Plovdiv.

Según fuentes del Ministerio del Interior de Bulgaria Nova el medio informa que el atentado ocurrió la noche del miércoles, en el complejo residencial donde vivía el empresario.

Un disparo en la cabeza y asesinos misteriosos

Según información preliminar no oficial, el asesinato fue meticulosamente planeado: Filipov falleció en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre la existencia de testigos presenciales. Las autoridades también mantienen silencio sobre la identidad y el número de los atacantes.

Control reforzado y restricciones estrictas en la ciudad

Tras el tiroteo, las fuerzas de seguridad activaron inmediatamente un plan especial:

Control de carreteras: Las salidas de Plovdiv han sido bloqueadas por patrullas policiales y todos los vehículos sospechosos están siendo inspeccionados minuciosamente;

Medidas adicionales: Se han intensificado los controles con unidades especiales en las regiones vecinas y áreas circundantes;

Apertura de causa penal: La fiscal Vanya Hristeva confirmó la apertura oficial de una causa por asesinato premeditado. Indicó que el equipo de investigación está explorando todas las líneas, incluyendo los vínculos en los sectores empresarial y deportivo.

Una figura en la intersección de los negocios y el fútbol

Iliyan Filipov era conocido no solo como dueño del club Botev, sino como un influyente empresario con grandes imperios en el transporte y la construcción. Los motivos detrás de este asesinato y su relación con sus actividades serán esclarecidos tras la investigación.