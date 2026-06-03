Los celos terminan en tragedia: mueren una estudiante y un extranjero

Un horrible incidente en Taskent ha conmocionado a la opinión pública. Según los informes, el 21 de mayo de este año se produjo un grave delito relacionado con la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán en el distrito de Sergeli.

Según información preliminar, un hombre nacido en 1998, que trabajaba a tiempo parcial en la universidad, atacó con un cuchillo por celos a una estudiante nacida en 2004 y a su conocido, un ciudadano de la República Popular China nacido en 1975.

Como resultado del incidente, el ciudadano extranjero falleció en el lugar. A pesar de la asistencia médica, la estudiante, que sufrió heridas graves, falleció en el hospital dos días después, el 23 de mayo.

Se determinó que la estudiante víctima residía en la residencia universitaria. La universidad aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. La Fiscalía del Distrito de Sergeli ha abierto un caso penal bajo la Parte 2 del Artículo 97 del Código Penal (homicidio intencional) y la investigación está en curso.

El incidente ha provocado amplias discusiones en las redes sociales, y los usuarios enfatizan la necesidad de prevenir tales tragedias.