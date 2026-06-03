Cambio en la cima: Uzbekistán tiene un nuevo número uno en ajedrez

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha publicado la clasificación mundial actualizada basada en los resultados hasta mayo de 2026. Cinco grandes maestros de Uzbekistán han entrado en la lista de los 100 mejores jugadores.

Magnus Carlsen continúa liderando la clasificación mundial con 2841 puntos Elo. Fabiano Caruana y Hikaru Nakamura le siguen en las siguientes posiciones.

Por primera vez en mucho tiempo, el ajedrecista número uno de Uzbekistán ha cambiado. Tras su exitosa participación en el Super Chess Classic, Javokhir Sindarov elevó su puntuación a 2777, ascendiendo al 4º puesto de la clasificación mundial.

Nodirbek Abdusattorov, por su parte, perdió 3 puntos respecto al mes anterior. También suma 2777 puntos, pero ocupa la 5ª posición según los criterios de desempate.

Además, Nodirbek Yakubboev ocupa el puesto 40 con 2689 puntos, Rustam Kasimdzhanov el 50 con 2665 puntos y Shamsiddin Vokhidov el 89 con 2637 puntos.

También se observaron cambios positivos en la clasificación femenina. Afruza Khamdamova subió al puesto 31 con 2427 puntos, mientras que Gulrukhbegim Tokhirjonova entró en el top 100 en la posición 93 con 2344 puntos.

Como referencia, la selección masculina de Uzbekistán ocupa el 9º lugar en la clasificación FIDE con 2623 puntos. La selección femenina se sitúa en el 17º puesto con 2247 puntos.