Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornos

·53·Sociedad
Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornos

Se espera un cambio importante en el sistema de Uzbekistán para fomentar la integridad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. La Agencia Anticorrupción ha elaborado un proyecto de resolución especial que prevé suspender las recompensas en efectivo a los agentes del orden que rechacen sobornos.

Esta medida legal se tomó tras las duras críticas y el amplio debate en las redes sociales. El público en general y los activistas han subrayado reiteradamente que garantizar el estado de derecho y rechazar los sobornos no es un logro excepcional que deba recompensarse, sino el deber profesional y obligatorio directo de cada empleado.

Un sistema de control nuevo y moderno

Teniendo en cuenta la opinión pública, la Agencia Anticorrupción consideró que tales pagos son jurídica y lógicamente injustificados. Para evitar el gasto injustificado de fondos del presupuesto estatal, el sistema se digitalizará por completo.

  • Plataforma electrónica: En el futuro, la actividad de los empleados y su nivel de integridad se supervisarán a través de un sistema digital especialmente desarrollado.

  • Ahorro presupuestario: Abandonar la práctica de asignar fondos separados por rechazar sobornos protegerá al Tesoro estatal de gastos innecesarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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