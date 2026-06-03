Se han intensificado en la capital los esfuerzos sistemáticos destinados a mejorar el bienestar de la población y renovar radicalmente la infraestructura regional. El alcalde de Taskent celebró una reunión abierta y sincera de «informe-diálogo» con residentes locales y representantes del sector en el Hospital Clínico Infantil N.º 3 del distrito de Uchtepa. Durante este diálogo, la modernización del sector sanitario del distrito basada en estándares contemporáneos y la ampliación de instalaciones deportivas para jóvenes fueron el centro de atención.

Durante la reunión, el líder de la capital anunció una serie de noticias importantes y alegres destinadas a garantizar el bienestar de la población.

Un período de renovación y crecimiento en la sanidad

En los últimos años, se han llevado a cabo trabajos sustanciales para elevar la calidad de los servicios médicos prestados a la población a un nuevo nivel. En particular, durante los últimos 5 años, se adquirieron un total de 81 equipos médicos de última generación y alta tecnología para los centros de tratamiento del distrito.

Para desarrollar aún más el sistema de salud, se implementarán los siguientes grandes proyectos:

Policlínicas modernas: Se construirán nuevos tipos de policlínicas familiares basadas en estándares internacionales y experiencias extranjeras avanzadas.

Reconstrucción de hospitales: El edificio del Hospital de Tuberculosis Infantil será sometido a una renovación completa, y varias clínicas líderes del distrito serán reconstruidas para cumplir con los requisitos modernos.

Cambios revolucionarios en el deporte: La cobertura juvenil aumentará 6,5 veces

Una de las partes más emocionantes de la reunión fue la presentación de un proyecto para ampliar la infraestructura deportiva en el distrito. Se ha elaborado un plan para ampliar radicalmente la Escuela Deportiva N.º 1 de la zona y construir nuevos complejos.

Como resultado de esta reforma, el número de clubes y disciplinas deportivas en la escuela deportiva aumentará de los 13 actuales a exactamente 32 (incluida la dirección moderna de deportes electrónicos). Lo más alentador es que la cobertura de jóvenes locales involucrados en el entrenamiento aumentará 6,5 veces , pasando de los 570 anteriores a 3.800 . Esto sentará las bases para que miles de niños y niñas regresen a un estilo de vida saludable.

Asistencia social a familias necesitadas antes de las fiestas

Durante el evento, los principios de honrar la dignidad humana y apoyar a los grupos socialmente vulnerables se pusieron en práctica. En el marco del diálogo, se entregaron sillas de ruedas modernas a ciudadanos con movilidad reducida y a aquellos que necesitan asistencia.

Organización de ayuda Ocasión Tipo de ayuda Fondo Público Benéfico Waqf Sagrado Eid al-Adha Vales especiales para cirugías complejas

Con la ayuda de estos certificados, los pacientes socialmente vulnerables que padecen enfermedades graves tuvieron la oportunidad de someterse a operaciones quirúrgicas gratuitas y de alta calidad.

Diálogos tan abiertos y beneficiosos como los iniciados por el alcalde de Taskent con los residentes del distrito de Uchtepa continuarán de manera consistente en otros distritos y barrios de la capital.

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