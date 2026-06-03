Desfalco multimillonario en somes descubierto en el Complejo Gas-Químico de Shurtan

Se ha descubierto otro delito importante y de gran repercusión en nuestro país como parte de los esfuerzos continuos para combatir la corrupción y garantizar el uso específico de los fondos presupuestarios. Empleados del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General y del Departamento de Control de Cumplimiento y Anticorrupción del Comité Fiscal llevaron a cabo conjuntamente una investigación previa sobre una infracción financiera de extrema gravedad.

Durante estas indagaciones, se descubrió un enorme "esquema financiero" en el que participaban funcionarios responsables de varias organizaciones estatales y empresas privadas.

Colusión de funcionarios y un esquema fraudulento de IVA

Se determinó que funcionarios del Comité Fiscal, la Administración Fiscal de la Región de Bujará, Uzbekneftegaz JSC, así como de Sh.G. LLC, la empresa conjunta S.E. LLC, A. LLC y el establecimiento permanente de la empresa conjunta E.E. LLC en Uzbekistán, conspiraron previamente para idear un plan criminal.

En concreto, los servicios prestados en el marco del proyecto para ampliar aún más la capacidad de producción del Complejo Gas-Químico de Shurtan, por valor de 5,3 billones de somes, estaban totalmente exentos del impuesto al valor agregado (IVA) según la legislación vigente. Sin embargo, los miembros del grupo incluyeron ilegalmente este monto de IVA en las facturas electrónicas, logrando crear la apariencia de fondos de IVA legítimos en el presupuesto estatal.

Magnitud del enorme daño causado al presupuesto

Los fondos generados mediante estas acciones fraudulentas e ilegales se destinaron a los siguientes fines:

Los fondos creados artificialmente fueron reembolsados ilegalmente a la cuenta bancaria de A. LLC.

La importante deuda acreedora existente de la empresa conjunta S.E. LLC con el Estado fue eliminada (cancelada) en su totalidad mediante medios fraudulentos.

Como resultado de este esquema, se ha demostrado oficialmente que las personas responsables se apropiaron y malversaron fondos estatales y presupuestarios por un total de 643.200 millones de somes, una cantidad excepcionalmente elevada, mediante apropiación indebida y malversación.

Estado de derecho: Se inicia un proceso penal

En relación con este caso, se ha iniciado un proceso penal bajo el Código Penal de la República de Uzbekistán contra todas las personas culpables de traición a los fondos estatales y fraude financiero, de conformidad con el Artículo 167 (Apropiación indebida o malversación) del Código Penal.

Actualmente se están llevando a cabo estrictas medidas de investigación para esclarecer todos los detalles del caso y recuperar íntegramente los daños causados al Estado.

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