Los sitios web ahora pueden rastrear resultados de IA

Google Search Se han lanzado nuevos informes relacionados con la IA en Console. Esta función ayuda a analizar cómo aparecen los sitios web en los resultados de IA de Google Search.

A través de los nuevos informes, los propietarios de sitios pueden rastrear impresiones en respuestas de IA, qué páginas aparecen en los resultados y los países de origen de los usuarios.

Los informes también muestran cambios a lo largo del tiempo y por tipo de dispositivo. Esto permite a los propietarios analizar el tráfico proveniente de teléfonos, computadoras u otros dispositivos.

Actualmente, esta función está en fase beta. Solo está disponible para sitios seleccionados y se espera que se lance a todos los usuarios tras completar las pruebas.