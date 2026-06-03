ChatGPT se convierte en la app más rápida en alcanzar 1.000 millones de usuarios

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ChatGPT se convierte en la app más rápida en alcanzar 1.000 millones de usuarios

La aplicación ChatGPT de OpenAI ha alcanzado el hito de 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Según datos de la empresa de análisis Sensor Tower, el servicio ha sido registrado como la aplicación de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Ixbt.com informa al respecto. informa .

ChatGPT logró este resultado aproximadamente tres años después de su lanzamiento. En términos de esta métrica, logró superar las tasas de crecimiento de gigantes como Google Maps, TikTok, Instagram y YouTube. La creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial también está afectando el tiempo que los usuarios pasan en las plataformas.

Según investigaciones, en el primer trimestre de 2026, los usuarios estadounidenses que instalaron la aplicación Claude de Anthropic comenzaron a pasar un 5% menos de tiempo en la plataforma ChatGPT en comparación con el promedio de los ocho meses anteriores. Actualmente, el número de usuarios activos mensuales de la aplicación Claude asciende a 56 millones.

Además, se esperan grandes cambios financieros en el mercado de la inteligencia artificial. Anthropic ha presentado confidencialmente una solicitud para una oferta pública inicial (IPO) en EE. UU. Según Reuters, OpenAI también se está preparando para lanzar su propio proceso de IPO en las próximas semanas.

Según datos de Sensor Tower, aunque la tasa de crecimiento anual de la aplicación Claude se sitúa en un 640%, superando significativamente el 62% de ChatGPT, OpenAI aún mantiene el liderazgo absoluto en número total de usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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