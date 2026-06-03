Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes sociales
Un video protagonizado por la cantante Sevinch Mominova se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando acaloradas discusiones entre los usuarios. Las imágenes muestran a una de las fans más devotas de la artista entregándole flores y besándole la mano.
Al parecer, este incidente ocurrió durante uno de sus eventos. La fan se acercó a la cantante con flores, manifestando de esta manera su respeto y admiración.
El video ganó popularidad rápidamente en internet, generando reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios lo vieron como una expresión sincera de amor y respeto hacia la artista, otros respondieron con humor.
En particular, en los comentarios surgieron observaciones humorísticas como: «Resulta que se puede besar la mano de nuestras propias estrellas, no solo la de Burak Özçivit».
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