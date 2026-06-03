Lanzamiento de servicio directo de autobús de Taskent a Issyk-Kul

Con la llegada del verano, muchos de nuestros compatriotas comienzan a pensar dónde pasar unas vacaciones agradables e inolvidables. ¡Justo a tiempo, ha llegado una noticia maravillosa y extremadamente alegre para los entusiastas de las vacaciones de verano y los turistas! Este año, a partir del 8 de junio, se pondrán en marcha oficialmente servicios regulares de autobús directo desde nuestra capital, Taskent, hacia el hermoso y único Issyk-Kul (Cholpon-Ata).

Ahora, nuestros compatriotas tendrán la oportunidad de llegar a la zona turística más famosa y pintoresca de la vecina Kirguistán de forma segura, sin complicaciones innecesarias, en autobuses modernos y cómodos de la marca Yutong .

Horarios y precios de billetes

Se ha elaborado un horario especial para garantizar un servicio de alto nivel y la comodidad del transporte de los pasajeros durante la temporada de verano. Para su conveniencia, los detalles del viaje son los siguientes:

Salida de Taskent: Los viajeros saldrán los días pares de junio a las 15:00 de la estación principal de autobuses de Taskent, en nuestra capital.

Viajes de regreso: El viaje desde las orillas curativas de Cholpon-Ata de regreso a Taskent se organizará los días impares de junio.

Tarifa asequible: El precio del billete para un pasajero se ha fijado en solo 365.000 UZS . Esto significa tanto ahorro para su bolsillo como un viaje placentero.

Un impulso importante para la temporada turística

La apertura de esta ruta directa facilita significativamente el viaje a las orillas de Issyk-Kul durante la temporada de vacaciones de verano. Esto no solo fortalece los lazos turísticos entre los dos países, sino que también ofrece a los veraneantes una forma conveniente y económica de llegar al destino directamente, sin traslados adicionales.

¡Así que ahora es el momento perfecto para añadir un viaje a Issyk-Kul a sus planes de vacaciones de verano!

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