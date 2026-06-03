Descubierta una gran estafa de venta de coches en Taskent

Han sido detenidos los miembros de un grupo criminal que engañaba a ciudadanos que deseaban comprar vehículos de segunda mano en la capital y se apropiaba de sus fondos mediante fraude. Los agentes del orden pusieron fin a las actividades ilegales de individuos que robaron una gran suma de dinero a un ciudadano bajo la apariencia de venta de coches en el distrito de Uchtepa de Taskent.

Lamentablemente, esta vez un residente de Taskent, Abdulaziz K., cayó en esta trampa financiera. Confió en un atractivo anuncio de venta de coche publicado en uno de los sitios web populares de Internet.

Un «dulce» acuerdo ocultando una garantía bancaria

Tras contactar con los propietarios del anuncio, el comprador Abdulaziz K. entró en negociaciones activas con Muhammadali R., nacido en 2002, y su cómplice Asatulla A. Estos astutos «vendedores» ocultaron deliberadamente al comprador que el coche que ofrecían estaba oficialmente pignorado en un banco comercial.

Tras largas negociaciones, ambas partes acordaron un precio total para el coche de 20.000 dólares estadounidenses y llegaron a un acuerdo. Para completar su plan, los estafadores llevaron a cabo las siguientes acciones:

Cobro de señal: Con el pretexto de tramitar los documentos y reservar el coche, recibieron de la víctima un pago anticipado en efectivo de 13.000 dólares estadounidenses .

Desaparición: Tras obtener una gran suma de dinero, los cómplices apagaron rápidamente sus teléfonos y cortaron todo contacto con la víctima.

Medidas legales: Se abre un caso penal

Al comprender que había sido engañado, el ciudadano acudió inmediatamente a las fuerzas del orden. Como resultado de rápidas operaciones de búsqueda, los sospechosos fueron detenidos.

En relación con este incidente, el Departamento de Investigación bajo la Dirección de Coordinación de Órganos de Asuntos Internos del distrito de Uchtepa ha abierto oficialmente un caso penal bajo el artículo 168 («Estafa») del Código Penal de la República de Uzbekistán. Actualmente continúan estrictas medidas de investigación para determinar si estas personas están involucradas en otros delitos similares.

Advertencia importante del Ministerio del Interior: ¡Proteja sus fondos!

Con motivo de este desafortunado incidente, el Ministerio del Interior insta una vez más a la población y a los aficionados a los coches a mantenerse alerta.

Para evitar pérdidas financieras inesperadas o caer en trampas de estafadores en el futuro, se recomienda realizar pagos en cualquier transacción importante, especialmente pagos iniciales, solo después de que los documentos hayan sido completamente formalizados ante notario y registrados en el estado. No olvide verificar previamente a través de las bases de datos correspondientes si el coche tiene gravámenes o garantías en bancos u otras organizaciones.

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