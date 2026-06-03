El Real Madrid cierra un fichaje sorpresa: Dumfries se muda a Madrid

El Real Madrid ha cerrado su primer gran fichaje del mercado de verano. El gigante español ha llegado a un acuerdo total con el defensa del Inter Denzel Dumfries. Para evitar largas negociaciones, los merengues decidieron activar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros del jugador neerlandés. Goal.com informa .

Según Fabrizio Romano, el 'Club Blanco' ha preparado todos los documentos para este traspaso y ha utilizado la famosa frase 'here we go'. Esta operación se considera una gran victoria para Florentino Pérez, ya que el club aseguró a un defensa internacional experimentado a un precio de ganga sin entrar en una puja. Dumfries ya ha aceptado las condiciones ofrecidas por el club madrileño.

El fichaje de Denzel Dumfries tiene como objetivo resolver los problemas del equipo en el lateral derecho. La temporada pasada, Trent Alexander-Arnold no pudo rendir debido a las lesiones, y la leyenda del club Dani Carvajal se marchó al finalizar su contrato. Por ello, la directiva madridista eligió a Dumfries como el candidato idóneo para el once titular.

José Mourinho, que regresa como entrenador para una segunda etapa, está participando directamente en la reconfiguración de la plantilla. El técnico portugués considera prioritario reforzar la línea defensiva. Está prestando más atención al carácter y al hambre de victoria del jugador que a su estatus de estrella.

Perder a Dumfries por un precio tan bajo es un duro golpe para el Inter, pero los campeones italianos ya han iniciado negociaciones con posibles sustitutos. Mientras tanto, el Real Madrid pretende cerrar todos sus fichajes clave antes del inicio del Mundial en Norteamérica, para comenzar la nueva temporada con una plantilla completa.