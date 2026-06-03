Rocket Lab presenta los motores Archimedes para el nuevo cohete Neutron

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Rocket Lab presenta los motores Archimedes para el nuevo cohete Neutron

Rocket Lab ha publicado impresionantes imágenes que muestran la instalación de los motores Archimedes en la estructura de potencia de la primera etapa del cohete Neutron. Estas pruebas representan un hito crucial antes del ensamblaje completo del cohete. Ixbt.com informa .

Las imágenes revelan el potente motor de metano con todos sus componentes, incluidas tuberías aisladas, mazos de cables e interfaces de montaje. Los ingenieros verificaron con éxito que todas las conexiones del hardware físico coinciden completamente con el modelo digital.

El siguiente paso es la integración completa del cohete y las pruebas en tierra antes de su vuelo orbital inaugural. Neutron es un vehículo de lanzamiento de carga media con una primera etapa reutilizable.

Nueve motores Archimedes permitirán llevar hasta 13 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja. El CEO de Rocket Lab, Peter Beck, confirmó que la empresa avanza según lo previsto para lanzar el cohete reutilizable Neutron en el cuarto trimestre de 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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