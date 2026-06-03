¿Por qué quiere ganar Cristiano Ronaldo la Copa del Mundo?

El legendario delantero portugués Cristiano Ronaldo se ha propuesto ganar el último gran trofeo de su carrera: la Copa del Mundo. Según una entrevista con su excompañero Eric Djemba-Djemba, este deseo no nace de la rivalidad con Lionel Messi, sino del impulso interno de victoria de Ronaldo. Goal.com informa .

Se espera que Cristiano Ronaldo participe en su sexta Copa del Mundo en 2026, organizada por EE. UU., Canadá y México. Este logro supondría un récord absoluto en la historia del fútbol. Aunque Lionel Messi celebró la victoria en Catar en 2022, Ronaldo prioriza completar su colección y cumplir con su responsabilidad hacia su nación.

Djemba-Djemba, quien jugó con él en el Manchester United, recordó el carácter de Ronaldo en los entrenamientos. Señaló que Cristiano era muy duro consigo mismo incluso al fallar tiros sencillos, lo que demuestra su incesante búsqueda de la perfección.

La estrella de 41 años, que actualmente juega en el Al-Nassr, también planea alcanzar la cifra de 1.000 goles antes de retirarse. Ganar la Copa del Mundo sería, sin duda, un broche de oro para su ilustre carrera.