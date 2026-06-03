El Nubia Z80 Ultra nombrado mejor smartphone Android en el ranking de AnTuTu

Los desarrolladores del benchmark AnTuTu han publicado su ranking de mayo sobre la satisfacción de los usuarios con sus dispositivos. Durante varios meses, el Nubia Z80 Ultra ha mantenido su liderazgo en esta lista, logrando una puntuación de satisfacción superior al 98 %. Ixbt.com informa .

El Oppo K13 Turbo 5G ocupó el segundo lugar con un resultado del 98 %, mientras que el Xiaomi 17 Ultra by Leica subió al tercer puesto. Este modelo desplazó al Oppo Find X8 Ultra del top tres. La parte superior de la lista también incluye dispositivos como el Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (97,50 %) y el Oppo Find N5 (96,19 %).

El Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8s, Xiaomi 15 Ultra y OnePlus Ace 6 completaron el top diez. Cabe destacar que los diez modelos lograron obtener una puntuación superior al 93 %.

En cuanto a marcas, Oppo lidera claramente con cuatro modelos en la lista. Nubia y Xiaomi tienen dos smartphones cada uno en el ranking. Curiosamente, los dispositivos de Samsung, que aparecían regularmente en rankings anteriores, estuvieron completamente ausentes en este top diez.