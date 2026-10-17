Une femme de 25 ans meurt après une chute dans une cascade en Indonésie

Windy Rahma Putri, âgée de 25 ans, est décédée à la cascade de Robo Harau, dans la province de Sumatra occidental en Indonésie. L'incident s'est produit le 15 octobre 2026 alors que la femme se baignait dans la zone de la cascade. C'est ce qu'a rapporté Detik.com .

Selon les médias locaux, la femme a glissé près du courant d'eau et est tombée. Après avoir été emportée par les eaux, des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées.

Les recherches se sont poursuivies le 16 octobre. Abdul Malik, chef du service de recherche et de sauvetage de Padang dans la province de Sumatra occidental, a déclaré que le corps de la femme a été retrouvé à 10h45. Par la suite, sa dépouille a été évacuée et remise à sa famille.