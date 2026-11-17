Une tragédie survenue dans une salle de sport en Indonésie fait à nouveau l'objet de discussions sur les réseaux sociaux près de deux ans plus tard. Une jeune femme de 22 ans a perdu l'équilibre alors qu'elle s'entraînait sur un tapis de course et a chuté par une fenêtre du troisième étage. La jeune femme, grièvement blessée, est décédée à l'hôpital.

Le plus tragique, selon les premières informations, est que l'une des causes de l'accident est liée à l'installation dangereuse de l'équipement. Le tapis de course était placé trop près d'une fenêtre ouverte, sans aucune barrière de protection.

Comment la tragédie s'est-elle produite ?

L'incident a eu lieu le 18 juin 2024 au K-Gym, situé dans la ville de Pontianak, dans la province de Kalimantan occidental, en Indonésie.

Selon les informations, Fathiya Nur Eka Rahma, âgée de 22 ans, s'entraînait sur le tapis de course depuis environ 30 minutes. Elle a ensuite ralenti la vitesse pour s'essuyer le visage avec une serviette.

C'est à ce moment précis qu'elle a perdu l'équilibre. La bande de course en mouvement l'a projetée vers l'arrière et elle est tombée vers la fenêtre, chutant par l'ouverture du troisième étage.

L'appareil était installé trop près de la fenêtre

Les détails de l'incident attirent particulièrement l'attention sur l'emplacement des équipements dans la salle de sport.

Il a été rapporté que l'arrière du tapis de course était orienté vers la fenêtre. La distance entre l'appareil et la fenêtre était d'environ 60 centimètres. La fenêtre était ouverte et il n'y avait aucune barrière de protection pour empêcher les gens de tomber.

C'est pourquoi une simple perte d'équilibre lors d'un entraînement habituel s'est transformée en une grave tragédie.

La jeune femme est décédée à l'hôpital, une procédure judiciaire a été ouverte contre le propriétaire de la salle de sport

À la suite de la chute, Fathiya a subi de graves blessures à la tête. Malgré son transfert à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie.

Après l'incident, la police a inspecté les conditions de sécurité de la salle de sport. Sur la base des résultats de l'enquête, une procédure pénale a été ouverte contre le propriétaire pour non-respect des normes de sécurité et négligence.

Cet événement a remis la question de la sécurité dans les salles de sport à l'ordre du jour

Cette tragédie est revenue au centre des discussions grâce à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Cependant, il est important de noter que cette vidéo ne montre pas un incident récent, mais les événements de juin 2024.

La tragédie survenue à Fathiya montre qu'il est nécessaire d'accorder une attention sérieuse non seulement à la modernité des équipements ou aux conditions d'entraînement, mais aussi à la disposition des appareils dans les salles de sport.

Le tapis de course est généralement considéré comme un équipement sûr. Mais s'il y a une fenêtre ouverte derrière lui et qu'aucune barrière de protection n'est installée, une simple perte d'équilibre peut mettre une vie en danger.

Faire du sport est bénéfique pour la santé. Mais si les exigences de sécurité ne sont pas respectées sur le lieu d'entraînement, l'exercice le plus simple peut se transformer en une tragédie inattendue.