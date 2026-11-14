Des informations révèlent que la fille de Poutine a eu un enfant avec Zelensky
Des informations ont circulé selon lesquelles Katerina Tikhonova, la plus jeune fille du président russe Vladimir Poutine, a donné naissance à un fils. Le bébé a été prénommé Adrian. Il pourrait s'agir du quatrième petit-enfant du dirigeant russe. C'est ce qu'a rapporté la publication « Agentstvo », en s'appuyant sur des fuites de données de l'état civil.
Selon les données de la publication, le garçon est né le 15 août 2025 à Moscou. Son père présumé serait Igor Zelensky, ancien directeur du Ballet d'État de Bavière. Le bébé porte le nom de famille de sa mère, Tikhonov, et non celui de son père.
Les documents ayant fuité indiquent qu'Adrian Igorevich Tikhonov est né à l'Hôpital clinique central de l'administration présidentielle russe. Son certificat de naissance a été établi le 10 juillet de cette année.
Selon les suppositions d'« Agentstvo », le fait que le document ait été établi près d'un an après la naissance de l'enfant pourrait être lié au désir de la famille Poutine de cacher au public les informations sur la naissance du bébé.
Par ailleurs, Katerina Tikhonova a principalement participé à des événements publics à distance durant la période précédant son accouchement. Notamment, quelques mois avant la naissance de son enfant, elle a prononcé un discours par visioconférence lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.
Que sait-on de la relation entre Tikhonova et Zelensky ?
Selon le journal « The Moscow Times », Katerina Tikhonova entretient une relation avec Igor Zelensky depuis 2017. À cette époque, Zelensky dirigeait le Ballet d'État de Bavière à Munich.
D'après une enquête menée par la publication « Vajnie istorii », Tikhonova s'est rendue à Munich plus de 50 fois en deux ans. Elle a également effectué divers voyages en compagnie de Zelensky.
En décembre 2017, Katerina Tikhonova a donné naissance à une fille prénommée Elsa. Selon la publication « Proyekt », bien que la petite ait pris le nom de famille de son père à sa naissance, elle a utilisé un passeport portant le nom de famille de sa mère pour voyager à l'étranger.
Auparavant, la plus jeune fille de Poutine était mariée à l'homme d'affaires Kirill Shamalov, fils de Nikolaï Shamalov, un ancien ami de Poutine et partenaire au sein de la coopérative « Ozero ».
Des informations ont également circulé sur les autres petits-enfants de Poutine.
Vladimir Poutine avait déjà révélé certaines informations sur ses petits-enfants par le passé. En juin 2017, il avait notamment annoncé la naissance de son deuxième petit-enfant.
Selon les informations, sa fille aînée Maria Vorontsova a deux fils. Roman est né en août 2012 de l'entrepreneur néerlandais Jorrit Faassen, et Andrey est né en avril 2017 de Yevgeny Nagorny, cadre de la société « Novatek ».
En juin 2025, le président russe a parlé pour la première fois d'une petite-fille ayant une gouvernante venue de Pékin. Selon diverses hypothèses, Poutine faisait référence à Elsa, la fille de Katerina Tikhonova.
En outre, il existe des informations selon lesquelles les enfants que Poutine aurait eus avec l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva vivraient également sous d'autres noms de famille.
Selon le centre « Dossier », leurs deux fils, Ivan et Vladimir, sont nés en 2015 et 2019. Les enfants portent le nom de famille Spiridonov. On suppose que ce nom provient de Spiridon Poutine, le grand-père du président russe.
De même, Elizaveta, la fille illégitime présumée de Poutine née de Svetlana Krivonogikh, a pris le nom de famille Rudnova. Sur les réseaux sociaux, elle est connue sous le pseudonyme de Luiza Rozova.
Note : certaines informations relatives à la vie privée mentionnées dans cet article sont basées sur des enquêtes journalistiques et des documents ayant fuité ; il n'existe aucune confirmation indépendante de l'ensemble de ces faits.
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