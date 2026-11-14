Des informations ont circulé selon lesquelles Katerina Tikhonova, la plus jeune fille du président russe Vladimir Poutine, a donné naissance à un fils. Le bébé a été prénommé Adrian. Il pourrait s'agir du quatrième petit-enfant du dirigeant russe. C'est ce qu'a rapporté la publication « Agentstvo », en s'appuyant sur des fuites de données de l'état civil.

Selon les données de la publication, le garçon est né le 15 août 2025 à Moscou. Son père présumé serait Igor Zelensky, ancien directeur du Ballet d'État de Bavière. Le bébé porte le nom de famille de sa mère, Tikhonov, et non celui de son père.

Les documents ayant fuité indiquent qu'Adrian Igorevich Tikhonov est né à l'Hôpital clinique central de l'administration présidentielle russe. Son certificat de naissance a été établi le 10 juillet de cette année.

Selon les suppositions d'« Agentstvo », le fait que le document ait été établi près d'un an après la naissance de l'enfant pourrait être lié au désir de la famille Poutine de cacher au public les informations sur la naissance du bébé.

Par ailleurs, Katerina Tikhonova a principalement participé à des événements publics à distance durant la période précédant son accouchement. Notamment, quelques mois avant la naissance de son enfant, elle a prononcé un discours par visioconférence lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Que sait-on de la relation entre Tikhonova et Zelensky ?