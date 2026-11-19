Le dirigeant chinois Xi Jinping a mis le président russe Vladimir Poutine dans une situation délicate. Lors d'une cérémonie en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, lorsque Poutine lui a tendu la main, le dirigeant chinois n'a pas répondu à son geste. Ensuite, lors de la séance photo, il a éloigné le dirigeant russe de Donald Trump pour faire de la place à son épouse, Peng Liyuan. Les vidéos de l'incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L'incident s'est produit le 18 novembre alors que les trois chefs d'État et d'autres invités se préparaient pour une photo de groupe. Au début, Donald Trump a salué Xi Jinping et son épouse. Ensuite, Poutine s'est approché d'eux et a tendu la main. La vidéo montre que Xi Jinping n'a pas répondu à ce geste. Poutine a ensuite serré la main de Trump et a eu une brève conversation avec lui.