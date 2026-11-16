Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu dans le ciel des États-Unis

À Anchorage, en Alaska (États-Unis), un objet sombre ressemblant à une méduse avec de longs tentacules est apparu dans le ciel. Ce phénomène inhabituel a été filmé par hasard le 15 juin.

Sarah Jane Osborn a capturé l'objet non identifié en mouvement alors qu'elle filmait un arc-en-ciel ce jour-là. Selon elle, l'objet est resté visible pendant environ trois minutes.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en novembre, suscitant diverses spéculations parmi les utilisateurs. Certains l'ont associé à un objet volant non identifié, tandis que d'autres ont proposé des explications plus simples.

Sean Kirkpatrick, ancien chef du département d'étude des OVNIS du Pentagone, suggère qu'il pourrait s'agir d'un cerf-volant avec de longues traînées. Les représentants de la base militaire en Alaska ont déclaré être au courant de la vidéo, mais n'ont pas fourni de commentaires détaillés sur l'incident.

Pour l'instant, la nature exacte de l'objet apparu dans le ciel n'a pas été officiellement déterminée. Par conséquent, le mystère entourant cette image inhabituelle reste entier.