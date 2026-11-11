Une femme ayant donné naissance à quatre garçons au Kazakhstan a reçu une maison en cadeau !

Dans la région de Jetisu au Kazakhstan, Almira Bekeyeva, 31 ans, a donné naissance à quatre garçons en une seule fois. La famille avait déjà trois enfants. Ils sont désormais parents de sept enfants. À l'occasion de cet heureux événement, un appartement de trois pièces a été offert à la famille dans la ville de Saryozek.

Les bébés sont nés prématurément le 24 septembre, à 31 semaines de grossesse. Pour cette raison, les médecins ont pratiqué une césarienne. Les garçons ont été nommés Arlan, Arsylan, Alikhan et Amirkhan.

En raison de la complexité de la grossesse, Almira a été sous surveillance médicale dès la 23e semaine. Après l'accouchement, la famille est restée à l'hôpital pendant un certain temps car les bébés avaient besoin de soins médicaux spécialisés. Désormais, la mère et les enfants peuvent rentrer chez eux.

Almira confie que la nouvelle qu'elle attendait quatre enfants à la fois fut une surprise totale. Cette nouvelle lui a apporté une grande joie mêlée d'un peu d'inquiétude. Elle attendait surtout avec impatience la première rencontre entre ses aînés et leurs petits frères.

« Mes enfants me manquent beaucoup. J'ai hâte de les serrer dans mes bras et de voir leur première rencontre avec leurs petits frères », déclare Almira.

À leur retour dans la région de Jetisu, la population locale les a accueillis chaleureusement. De plus, les clés d'un appartement de trois pièces situé dans un complexe résidentiel moderne de Saryozek leur ont été remises.