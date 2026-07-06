Le bilan du séisme au Venezuela dépasse les 3 300 morts

Le nombre de morts causées par les deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 survenus au Venezuela le 24 juin a atteint 3 342 personnes. Selon le ministère de l'Information du pays, le nombre de blessés a dépassé les 16 700.

La catastrophe naturelle a provoqué l'effondrement de dizaines de bâtiments. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans la zone côtière de La Guaira, près de la capitale Caracas. De nombreuses habitations y ont été détruites, laissant des milliers de personnes sans abri.

Bien que 11 jours se soient écoulés depuis le séisme, les équipes de secours locales et internationales continuent de rechercher les personnes piégées sous les décombres. Les autorités ont indiqué que le bilan pourrait encore s'alourdir, les opérations de recherche n'étant pas terminées.

La présidente par intérim Delcy Rodríguez a défendu les mesures prises face à l'état d'urgence dans le pays. Selon elle, des milliers de secouristes, de militaires et d'employés des services publics ont été mobilisés pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Rodríguez a également souligné qu'aucun trouble social n'a été observé dans le pays.

Parallèlement, certains citoyens critiquent les premières actions du gouvernement après le séisme. Des mécontentements ont notamment été exprimés concernant la lenteur des recherches avant l'arrivée des équipes de secours internationales.

Les experts en médecine légale ont déclaré que le processus d'identification des corps et de leur remise aux familles est difficile en raison du nombre élevé de victimes. Selon leurs estimations, il pourrait falloir jusqu'à trois mois pour extraire tous les corps des décombres.

Les opérations de recherche et de sauvetage ne sont pas encore totalement terminées. Par conséquent, les informations sur les victimes sont susceptibles d'être mises à jour.