Le nombre de morts suite au violent séisme au Japon atteint 13 personnes

Le nombre de personnes tuées à la suite du violent séisme de magnitude 7,1 survenu le 28 juillet dans la préfecture de Kumamoto, au Japon, a atteint 13 personnes. C'est ce qu'a déclaré la Première ministre du pays, Sanae Takaichi.

Selon la Première ministre, à 08h30 heure locale, le nombre de victimes s'élevait à 13. Elle a souligné qu'actuellement, toutes les forces et tous les moyens ont été mobilisés pour les opérations de sauvetage.

« Il y a encore des personnes qui pourraient être en vie sous les décombres. C'est une course contre la montre. Toutes les mesures sont prises pour retrouver le plus de personnes possible et les mettre en lieu sûr », a déclaré Takaichi.

La Première ministre a également exprimé ses condoléances aux familles des défunts et aux personnes touchées.

À la suite de la catastrophe naturelle, situé dans la ville de Kashima Aeon Mall le deuxième étage du centre commercial s'est effondré. Certaines personnes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l'incident sont restées piégées sous les décombres. Selon les données préliminaires, une fuite de gaz a été observée lors des secousses, ce qui aurait pu provoquer une explosion.

Les Forces d'autodéfense japonaises ont également été impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage. Les secouristes poursuivent sans interruption la recherche des disparus et l'évacuation des blessés.

L'épicentre du séisme est situé à environ 900 kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Selon les médias locaux, environ 40 blessés ont été amenés à l'hôpital de la ville de Yatsushiro. Près de 50 autres victimes ont été acheminées vers des établissements médicaux de la ville de Kumamoto.

La catastrophe naturelle a également touché l'infrastructure de transport. La piste de l'aéroport d'Aso Kumamoto a été temporairement fermée et on ignore pour l'instant quand elle reprendra ses services.

Hiroki Shimoda, représentant de la mairie de la ville de Mifune, a déclaré que les secousses lui avaient rappelé le séisme destructeur de Kumamoto survenu il y a dix ans.

« Dès que j'ai ressenti la secousse, ces jours terribles me sontrevenus en mémoire. J'ai eu très peur en voyant les toits de certaines maisons environnantes s'effondrer », a-t-il déclaré.