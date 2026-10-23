Un éléphant forcé de porter une lourde charge en Inde s'énerve : une idole en or brisée (vidéo)

En Inde, une cérémonie religieuse traditionnelle a soudainement tourné à la confusion et à la panique générale.

Le 21 octobre, lors de la célèbre fête religieuse « Dasara » célébrée dans tout le pays, un éléphant contraint de transporter une immense idole en argent et en or pesant 650 kilogrammes n'a pas pu supporter le poids excessif et le bruit, devenant incontrôlable.

Un poids stupéfiant et un chaos incontrôlable

Selon les informations, la cause principale de la colère soudaine de l'animal et de son changement de direction était l'objet sacré extrêmement lourd chargé sur son dos :

Menace pour la vie des gens : L'éléphant, devenu incontrôlable, a soudainement changé de direction, menaçant directement des centaines de pèlerins et de spectateurs rassemblés pour la cérémonie ;

Dégâts importants et voitures écrasées : Pendant le chaos, l'animal a écrasé plusieurs véhicules sur son passage et a endommagé les structures environnantes ;

La rupture de l'idole sacrée : Lors de la panique, l'idole unique, faite de centaines de kilos d'or et d'argent, considérée comme sacrée par les hindous, est tombée et a été considérablement endommagée.

Le traitement des animaux au centre des débats

Cet incident malheureux a non seulement terrifié les participants à la fête, mais a également suscité des débats intenses parmi le public indien et les militants pour les droits des animaux. Le public exige la fin de la pratique consistant à utiliser des éléphants et d'autres animaux pour transporter des charges aussi lourdes et cruelles lors d'événements religieux.