Une mère à la recherche de sa fille a été trompée par une usurpatrice pendant un an

Une mère, espérant retrouver sa fille disparue depuis longtemps, a été dévastée lorsqu'elle a découvert qu'elle avait été trompée pendant un an par une personne se faisant passer pour son enfant.

La seule chose qui restait à Sian Williams, 57 ans, de sa fille Tilly, dont elle avait été séparée, était une photo. Tilly avait été placée en famille d'accueil à l'âge de six mois, ce qui n'était pas dû aux actions de Sian.

L'ex-conjoint de Sian, Timothy Jenkins, a été reconnu coupable du meurtre de leur fille de cinq ans, Jessica, en octobre 1996 et condamné à 10 ans de prison. Tilly a été élevée ailleurs, et Sian a pu la voir lors de visites supervisées jusqu'à ses deux ans, avant qu'elle ne soit adoptée.

Sian recevait des photos et des informations sur sa vie, mais ce contact a été rompu lorsque Tilly a eu 18 ans. Sian a perdu tout contact avec sa fille.

Des années plus tard, Sian a publié un message sur des groupes Facebook dédiés à l'adoption, expliquant qu'elle cherchait sa fille et mentionnant son nom de naissance et sa date de naissance.

Sept ans plus tard, une femme l'a contactée. Elle prétendait être Tilly et, après que Sian ait confirmé la date de naissance exacte, elle a cru avoir enfin retrouvé sa fille.

La femme se faisait appeler Cindy et disait avoir quatre enfants. Sian lui a envoyé toutes les photos qu'elle avait conservées de Tilly. Cindy a comparé ses propres photos avec celles de bébé pour montrer une ressemblance.

Cindy a même suggéré de faire un test ADN, mais s'est ensuite rétractée. Sian, craignant de perdre sa fille, n'a pas insisté.

Elles ont ensuite communiqué par appels vidéo. Cindy a raconté à Sian que son petit ami était violent et qu'il avait même emmené ses enfants rencontrer le meurtrier de Jessica en prison.

Craignant de perdre à nouveau sa fille, Sian lui a envoyé 150 livres sterling pour qu'elle puisse quitter son petit ami violent.

En octobre 2025, Sian a conduit pendant quatre heures pour rencontrer Cindy, celle qu'elle croyait être Tilly. Elles se sont rapprochées, Sian a même déménagé pour être près de sa famille et a retiré son nom du registre de contact pour l'adoption.

Cependant, alors que tout semblait aller pour le mieux, une autre femme l'a contactée pour lui dire que Cindy n'était pas la vraie fille de Sian et qu'elle avait déjà agi de la sorte auparavant.

Lorsque Sian a confronté Cindy avec suspicion, cette dernière lui a demandé de bloquer la femme. Mais deux autres personnes ont ensuite confirmé ces informations.

Sian a envoyé un dernier message à Cindy pour lui demander d'avouer la vérité. La réponse l'a laissée sous le choc :

« Désolée, je voulais juste avoir une mère, quelqu'un qui me fasse passer en premier. Je n'ai jamais eu personne comme ça. »

Sian a alors commencé à réaliser qu'elle avait été trompée. Elle pense que Cindy a découvert la date de naissance de Tilly via son post Facebook et qu'elle savait que Sian ne demanderait pas de test ADN par peur de briser leur relation.

Sian soupçonne que le petit ami violent mentionné par Cindy n'existait probablement pas non plus. Ainsi, les 150 livres envoyées ont été perdues.

Après un an d'espoir et d'attente, Sian demande à être réinscrite sur le registre de contact pour l'adoption. Sa recherche de Tilly se poursuit toujours.

La mère a désormais peur d'être à nouveau trompée. Elle craint même de ne pas pouvoir faire confiance à la vraie Tilly si elle venait à apparaître.

« Cette histoire a complètement détruit ma confiance envers les gens », a déclaré Sian.