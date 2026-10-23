Une grand-mère de 96 ans devenue star sur TikTok : 15 millions d'abonnés et un conflit en maison de retraite

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Une grand-mère de 96 ans devenue star sur TikTok : 15 millions d'abonnés et un conflit en maison de retraite

L'idée selon laquelle atteindre la célébrité sur les réseaux sociaux et gagner beaucoup d'argent est réservé aux jeunes est en train de changer radicalement. Vivant dans l'État du Connecticut aux États-Unis, Lillian Droniak, 96 ans, est devenue une véritable star d'Internet sur la plateforme TikTok, réussissant à rassembler plus de 15 millions d'abonnés.

Selon la BBC, l'activité virtuelle de la blogueuse âgée lui rapporte chaque mois plus de 10 000 dollars américains. Cette somme suffit largement à couvrir ses frais de vie en maison de retraite et ses besoins personnels.

Fêtes bruyantes en maison de retraite et menace d'expulsion

Le contenu de Lillian Droniak se distingue par sa sincérité, son humour léger et sa joie de vivre sans limites :

  • Thème du contenu : La blogueuse de 96 ans partage sur sa page son quotidien, les fêtes divertissantes qu'elle organise avec ses amies, ses rendez-vous galants et ses précieux conseils sur les relations amoureuses destinés aux jeunes ;

  • Conflit avec l'administration : Récemment, la direction de la maison de retraite l'a menacée d'expulsion en raison des soirées bruyantes qu'elle organisait dans sa chambre avec ses amies ;

  • « Personne ne peut m'interdire de m'amuser » : La retraitée a déclaré qu'elle ne céderait pas à la pression de l'administration. Finalement, les deux parties ont trouvé un compromis : les fêtes sont autorisées, mais la consommation d'alcool dans la chambre est strictement interdite.

« Je ne m'attendais pas à ce que la gloire arrive après 90 ans »

En évoquant son succès et ses projets d'avenir, la star âgée a exprimé les réflexions sincères suivantes :

  • La gloire rêvée : « J'ai toujours su que j'avais tout ce qu'il fallait pour être célèbre. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait après mes 90 ans », déclare Droniak ;

  • Contrats publicitaires : Elle signe actuellement d'importants contrats publicitaires avec de grandes marques internationales, notamment des entreprises de cosmétiques renommées, et perçoit des honoraires élevés ;

  • Investissement pour l'avenir : Elle place une partie de ses revenus dans un fonds spécial destiné aux études supérieures de son arrière-petit-enfant ;

  • Processus créatif : Son petit-fils l'aide occasionnellement à filmer et à monter les vidéos, mais toutes les idées créatives et les scénarios sont imaginés personnellement par la grand-mère de 96 ans.

Lillian DroniakTikTokBlogueurs âgésStars d'InternetÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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