Une blogueuse organisant des fêtes en maison de retraite devient une héroïne du web

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Une blogueuse organisant des fêtes en maison de retraite devient une héroïne du web

Lillian Droznyak, blogueuse de 96 ans, est devenue célèbre sur Internet grâce aux fêtes qu'elle organise dans une maison de retraite aux États-Unis. Cependant, ses réceptions bruyantes n'ont pas plu à la direction de l'établissement.

La femme se réunit fréquemment avec ses amis pour passer du temps au son d'une musique forte. On raconte que des boissons alcoolisées sont également présentes lors de ces fêtes. Lillian filme ces moments et les partage avec ses fans sur les réseaux sociaux.

L'administration de la maison de retraite lui a adressé un dernier avertissement pour trouble à l'ordre public. Si ces situations persistent, il se pourrait que la femme ne soit plus autorisée à rester dans l'établissement.

Lillian a déchiré la lettre reçue. Elle a déclaré que, malgré son âge, elle ne laisserait pas les autres dicter sa vie et qu'elle vivrait comme elle le souhaite.

Cet événement a suscité des discussions passionnées parmi les utilisateurs du réseau. Certains ont soutenu son action, tandis que d'autres ont écrit que l'ordre général de la maison de retraite devait également être pris en compte.

Lillian DroznyakUSA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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